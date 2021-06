Unter dem Titel „Projekt Lazarus“ startet am Wochenende eine Ausstellungsreihe im Wormser Kunsthaus. Sie soll „die Wiederauferstehung der Kunst“ feiern, sagt Organisator Horst Rettig.

Alle 14 Tage sollen sich in nächster Zeit jeweils eine Handvoll Künstler eine Woche lang in den hauseigenen Galerieräumen im Erdgeschoss präsentieren. Nach einer Woche Pause sind dann die nächsten dran. Den Anfang macht der Organisator und Künstler Horst Rettig mit drei Kolleginnen. Rettig zeigt strukturelle Malerei, Arbeiten zum Nibelungenthema, aber auch skulpturale Objekte. Ruth Bauermann zeigt informelle Malerei, das heißt, sie konzentriert sich auf das Material, die Farbe, deren Auftrag und Spuren auf der Fläche. Seiden- oder Washipapier, blütenweiß oder eingefärbt, wird unter den Händen von Anna Bludau-Hary zu filigranen, zauberhaften Gebilden. Eine Textilwerkstatt betreibt Uli Spiro im Wormser Kunsthaus. Kreatives Nähen und Filzen bietet sie in Kursen an, Beispiele ihrer Kunstfertigkeit gibt es zu sehen, ob als Kunstobjekt oder ganz praktisch als Kleidungsstück und Accessoire.

Verkauf im Kunst-Kiosk

„Ein Rundgang führt durch die Galerie und über das angegliederte Atelierblau wieder zum Ausgang“, erläutert Rettig. Das Atelierblau der Lebenshilfe Worms, dessen psychisch und geistig behinderte Kunstschaffende Rettig künstlerisch betreut, wird also in jeder der geplanten Ausstellungen integriert sein. Wie viele der Nutzer der 2500 Quadratmeter Atelierfläche im 2002 eröffneten Wormser Kunsthaus insgesamt mitwirken werden, sei noch offen.

Eine Besonderheit gibt es laut Horst Rettig: In einem separaten Raum, dem Kunstkiosk, bieten alle vier Künstler Arbeiten zum Sonderpreis an. „Der Verkauf hat durch Corona stark gelitten, deshalb wurde die Kiosk-Idee geboren“, sagt Rettig.

Projekt Lazarus 1 vom 3. bis 11. Juli, jeweils 14 bis 18 Uhr, Kunsthaus Worms, Prinz-Carl-Anlage 19. Es gelten die Corona-Regeln.