Mit Küchentuch und Spezialreiniger sind Kunstfreunde ansonsten selten im Einsatz. Die ehemalige Vorsitzende des Frankenthaler Kunstvereins Die Treidler, Alis Hoppenrath, rückte am Donnerstagnachmittag in Gummistiefeln auf dem Rathausplatz an, um die auffällige gelb-rote Plastik „Ergänzung“ von Ingo Glass säubern. Eine Plakette soll künftig neben dem Titel auch auf die Herkunft des Kunstwerks verweisen. Es wurde nach einer Ingo-Glass-Ausstellung 2001 auf Initiative des Kunstvereins und mit Geld der Kulturstiftung der Sparkasse gekauft. Grund dafür sei damals die große Begeisterung der Bürger für das Metallkunstwerk des 1941 in Rumänien geborenen deutschen Bildhauers gewesen, sagt Hoppenrath. Mit seinem Standort vor dem Rathaus sei es ein beliebtes Fotomotiv und ein Wahrzeichen der Stadt.