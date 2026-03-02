Fotografien und Gemälde in der Pro Seniore Residenz Frankenthal lockten 70 Interessierte an. Eine gelungene Veranstaltung, die Kultur und Gemeinschaft vereinte.

Mit einer Ausstellung von Fotografien und Gemälden wurde in der Pro Seniore Residenz Frankenthaler Sonne Neuland betreten. Residenzleiter Christian Stalla wollte den Bewohnern Kultur ins Haus bringen. Seinen Aussagen zufolge war es ein absoluter Erfolg.

Die Präsentation der Fotografin Marie Wimmer und der Hobbymalerin sowie Musikerin Maria Ruggiero begann um 13 Uhr im großen Saal. Sektgläser standen bereit. Zahlreiche Bewohner der Residenz zeigten Interesse. Sie betrachteten die Werke und setzten sich zum Plaudern an die Tische. Auch Besucher von außerhalb kamen und äußerten sich positiv zur Idee der Ausstellung. Einige suchten das Gespräch mit den Künstlerinnen. Die Ausstellung war bis 18 Uhr geöffnet. Insgesamt 70 Interessierte – davon etwa die Hälfte Bewohner – nutzten die Gelegenheit, ihren „Kulturhunger“ zu stillen.

Großformatige Fotografien

Marie Wimmers großformatige Fotografien zogen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Die Künstlerin, die lange in Straßburg lebte und nun wegen ihrer Familie in Frankenthal zu Hause ist, hat viele Länder bereist und dabei beeindruckende Eindrücke gesammelt. Ihre Werke umfassten atemberaubende Landschaftsaufnahmen und Porträts von Menschen in ihrem Alltag. Die 37-Jährige berichtete, dass sie ein Jahr in Australien, ein weiteres in Neuseeland und mehrere Monate in Asien verbracht hat, um die Kultur zu erleben und fotografisch festzuhalten. Bereits im vergangenen Jahr stellte sie gemeinsam mit Maria Ruggiero im Victors Residenz-Hotel aus.

Marie Wimmers großformatige Fotografien. Foto: Magdalena Ringeling

Für Maria Ruggiero waren Musik und Malerei schon in jungen Jahren eine Leidenschaft. Die ausgebildete Sängerin arbeitet im Familienbetrieb, bewahrt sich jedoch ihre Kreativität. Ihre Werke – sowohl Bleistiftzeichnungen als auch farbkräftige Acrylbilder – fanden großen Anklang. Ruggiero fängt Stimmungen in der Natur ein, wobei ihre Motive sowohl abstrakt als auch gegenständlich sind. Besonders ihre Darstellungen von Muscheln und Federn, die den Betrachter gedanklich an das Meer oder die Leichtigkeit des Schwebens erinnern, stießen auf Begeisterung. Einige ihrer Bilder fanden direkt Käufer.

Im Herbst Fortsetzung geplant

Die musikalische Umrahmung des Nachmittags durch Maria Ruggiero und den Gitarristen Stefan Hauschild, die als „Mariacoustic Duo“ auftreten, sorgte für fröhliche Stimmung. Mit einem Mix aus Pop und Soul rundeten sie die Veranstaltung ab.

Residenzleiter Christian Stalla zeigte sich zufrieden mit dem Erfolg des Kunst- und Musiknachmittags. Für den Herbst plant er eine weitere Ausstellung, die an einem Samstag stattfinden soll, damit auch Berufstätige teilnehmen können. Sein Anliegen sei es, „für die Bewohner und Gäste Inspirationen zu geben und auch die Kommunikation pflegen zu können“.