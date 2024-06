„Kunst erleben, Shoppen und mit allen Sinnen genießen“ lautet das Motto der Kunst- und Einkaufsnacht, die am Freitag, 21. Juni, ab 18 Uhr in der Innenstadt steigt. Viele Geschäfte öffnen bis 23 Uhr. Dazu gibt es Kunstausstellungen, Vorführungen, Livemusik, kulinarische Genüsse und eine Verlosung.

Um die Leute bei der Kunst- und Einkaufsnacht stärker in die Randbereiche zu locken, haben sich die Organisatoren vom Frankenthaler City- und Stadtmarketingverein und vom städtischen Bereich Kultur und Sport eine Sticker-Sammel-Aktion ausgedacht. „Wir möchten die Besucherinnen und Besucher dazu animieren, auch die etwas abseits gelegenen Veranstaltungsorte und Geschäfte zu besuchen, die viel investieren und anbieten, aber in der Vergangenheit teilweise wenig frequentiert wurden“, begründet Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) in einer Pressemitteilung der Stadt die Aktion.

Das Prinzip ist einfach: Interessierte können bei den im Programmflyer aufgelisteten Geschäften und Veranstaltungsorten, die farblich in drei Zonen untergliedert sind, Sticker einkleben lassen. Die vollständig ausgefüllten Teilnahmekarten werden bis 23 Uhr auf dem Rathausplatz eingesammelt. Anschließend findet dort die Verlosung der Preise durch Miss Strohhut Isis Jendahl und OB Meyer statt. Zu gewinnen gibt es laut Stadt hochwertige Gutscheine und Sachpreise, etwa von Victor’s Residenz Hotel, Juwelier John Zerrano oder dem Geschäft Design & Wein.

Plattform für Künstler

Zahlreiche Einzelhändler bieten am Freitagabend lokalen und regionalen Künstlern eine Plattform. Unter dem Titel „Poesie der Natur“ stellt die Frankenthaler Malerin Bärbel Vogt in der Thalia-Buchhandlung Bilder aus, Informationen zur Stadtgeschichte gibt im und vor dem Erkenbert-Museum der Altertumsverein. Dort findet auch ein Bücherflohmarkt statt. Weiter geht es in der Speyerer Straße im Schaufenster des Kaufhauses Birkenmeier mit Installationen des Leistungskurses „Bildende Kunst“ des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG). In der Blumenoase sind in Makramee-Knüpftechnik gefertigte Arbeiten von Sabine Tratter zu sehen. Lederbändchen können selbst gestaltet werden.

Aquarellbilder von Traudel Görtz findet man im Modehaus Jost, weitere Kunstausstellungen können unter anderem im Elektrofachhandel Fürst-Helbig sowie bei Fahrrad Gruber besucht werden. Eine Cocktailbar gibt es bei Optik Delker, und der Weltladen in der Sterngasse beschäftigt sich mit dem Thema „Wie schmeckt Ungerechtigkeit?“. In der Wormser Straße gibt es bei Two Worlds Fashion einen Sommersonnenwende-Verkauf mit Bildern von Grete Piat. Die Geschäfte dienen dabei auch als Atelier, in dem live Kunst erschaffen wird.

Das Autohaus Bürkle zeigt Fahrzeuge am Speyerer Tor und in der Speyerer Straße. Die Oldie-Freunde Pfalz stellen ihre klassischen Automobile auf dem Rathausplatz und in den angrenzenden Straßen aus. Weingenuss auf Rädern präsentiert der Wineliner auf dem Rathausplatz.

Glitzertattoos und Travestie

Die Bahnhofstraße wird ebenfalls zur Ausstellungsfläche: Papierkunst von Gaby Sann, Holzobjekte von Guido Sann sowie Linoleumarbeiten von Angelika Reiter gibt es im Geschäft Blickfang, Airbrush- und Glitzertattoos bei der Sparkasse Rhein-Haardt zu sehen. „Bewegung im Schaufenster“ heißt es bei Angela Mode, außerdem präsentiert dort Martina Hußmann ihre Bilder. Bei Design und Wein findet neben einer Bilderausstellung von Mona J. Franz eine Travestieshow mit Viola Varell aus Mannheim statt. „Hilf dabei, Frankenthal Flügel zu verleihen“ heißt es im Laden Frauensache in der Schmiedgasse, bei Jennifers Medina in der Rheinstraße darf wie im Orient gehandelt werden.

Besucher der Stadtbücherei können digitale Kreativität zum Mitmachen erleben. Mit Meta-Quest-3-Brillen lassen sich in der virtuellen Realität Spiel- und Erlebniswelten erkunden. Unter Anleitung des Büchereiteams kann man einen Schriftzug oder ein Motiv aus selbstklebender Folie plotten oder mit dem Lasercutter den eigenen Namen auf ein persönliches Lesezeichen aus Holz gravieren. Die Aktionen sind laut Mitteilung für Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene geeignet, Vorkenntnisse sind keine erforderlich. Die Materialkosten betragen fünf Euro.

Gospel in der Kirche

Im Victor’s Residenz Hotel am Mina-Karcher-Platz können neben einer Ausstellung von Angelika Keck verschiedene Workshops von Melissa Diethelm zum Thema Nachhaltigkeit besucht werden. Dort gibt es auch Angebote für Kinder. Die Veranstaltungsmeile endet im Kunsthaus, wo der Künstler Manfred Binzer um 18 und 19.30 Uhr durch seine Ausstellung „Universe, stupid“ führt. Steffen Boiselle fertigt Karikaturen an, für Livemusik sorgt Missy Canis. Im ersten Obergeschoss hat Uschi Freymeyer ihr Atelier „Art & more“ geöffnet.

Um 22 Uhr findet in der Kirche St. Dreifaltigkeit am Rathausplatz das schon traditionelle Gospelkonzert des Chors Voices@heaven statt. In der Schlossergasse spielt bei SK Hörakustik Mister Flower Power, Irish Folk von Ben Eadair gibt es bei Juwelier Scholz, im Café Quito spielen The Fossils. Im Bistro Little Italy in der Westlichen Ringstraße legt ein DJ auf, und bei Sapori Mediterranei da Paola in der August-Bebel-Straße erklingt italienische Livemusik.

Die Kunst- und Einkaufsnacht hat auch Auswirkungen auf den Verkehr in der Innenstadt. So endet der Wochenmarkt am Freitag bereits um 13 Uhr. Ab 16.30 Uhr wird die Speyerer Straße zwischen Mühl- und Turnhallstraße voll gesperrt. Die Parkplätze dort stehen ab 15.30 Uhr nicht mehr zur Verfügung. Zur gleichen Zeit ist in der Innenstadt auch die Wormser Straße ab der Schmiedgasse für den Verkehr gesperrt. Parkmöglichkeiten finden Besucher im Flyer.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es im Programmheft, das in Frankenthaler Geschäften, dem Rathaus und anderen öffentlichen Einrichtungen ausliegt oder digital unter www.frankenthal.de/feiert und www.citymarketing-ft.de abrufbar ist.