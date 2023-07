Nach der Kunst- und Einkaufsnacht am Freitag zieht der Einzelhandel nach Auskunft von Citymanager Daniel Strotmann eine positive Bilanz. Die Rückmeldungen reichen von „In Ordnung bis sehr gut“, sagt er auf Anfrage. Genaue Besucherzahlen würden nicht erhoben, es sei jedoch den ganzen Abend über „viel los“ gewesen in der Innenstadt. Ob sich die Teilnahme für Ladeninhaber gelohnt habe, hänge auch von deren Engagement ab, sagt Strotmann und nennt als Beispiel die Bahnhofstraße, wo in einzelnen Geschäften trotz der etwas abseitigen Lage gute Umsätze erzielt worden seien. Grundsätzlich hätten aber „Flanieren und Genießen“ im Mittelpunkt gestanden.

Das Fazit des Citymanagers: Mit mehr kulturellen Angebot in den Geschäften selbst könnten Kunden noch länger zum Verweilen angeregt werden. Bedauerlich sei, dass sich neben Filialisten auch einige inhabergeführte Betriebe nicht an der Aktion beteiligt hätten. Kritik an fehlendem Essensangebot teil Strotmann nicht. Es gebe ausreichend Gastronomie in der Innenstadt. Der City- und Stadtmarketingverein mit aktuell knapp 100 Mitgliedern investiere rund 8000 Euro in die Kunst- und Einkaufsnacht, hauptsächlich für Werbung. Ziel sei eine Imagewerbung für den Einkaufsstandort Frankenthal.