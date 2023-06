Die drei beliebtesten Objekte aus der Ausstellung „Kunst für Bildung“, die derzeit im Erkenbert-Museum gezeigt wird, werden zum Abschluss am 3. Juli, 18 Uhr, in einer Auktion versteigert. Mit dem Erlös will die Frankenthaler Bildungsstiftung Projekte in Schulen und Kindergärten unterstützen. Begleitet wird die Auktion von Beiträgen der Grundschulen Friedrich Ebert, Neumayer und Pestalozzi, der Eintritt ist frei. Die von Bildungsstiftung und Museum organisierte Ausstellung zeigt Arbeiten von Schülern. Besucher können in der Ausstellung für ihr Lieblingsobjekt abstimmen. Geöffnet hat die Ausstellung noch bis Sonntag, 2. Juli, dienstags von 10 bis 18 Uhr und mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Weitere Informationen zur Bildungsstiftung gibt es unter www.frankenthal.de/bildungsstiftung. Mehr zur Ausstellung steht im Netz unter www.frankenthal.de/erkenbert-museum.