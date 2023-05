Die Frankenthaler Bildungsstiftung lädt unter dem Motto „Kunst für Bildung“ am Mittwoch, 17. Mai, 18 Uhr, zur Vernissage ins Erkenbert-Museum ein. Schüler aus der Stadt stellen dort Kunstobjekte aus, die sie selbst geschaffen haben. Die Werke sind in einer sechswöchigen Ausstellung ab Freitag, 19. Mai, bis Sonntag, 2. Juli, zu sehen. Kuratorin ist Museumsleiterin Maria Lucia Weigel. Besucher können für ihr favorisiertes Objekt abstimmen. Die drei beliebtesten Stücke werden dann am Montag, 3. Juli, zugunsten der Bildungsstiftung versteigert. Das Rahmenprogramm an diesem Abend gestalten Grundschüler der Neumayer-, Friedrich-Ebert- und Erkenbertschule. Mit dem Erlös der Auktion werden Projekte in Frankenthaler Schulen und Kindergärten unterstützt.

Für die Ausstellung öffnet das derzeit eigentlich wegen Sanierungsarbeiten geschlossene Museum zu folgenden Zeiten: dienstags von 10 bis 18 Uhr und mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Bildungsstiftung freut sich über Spenden. Weitere Informationen sind im Internet unter www.frankenthal.de/bildungsstiftung abrufbar.