Finanziell wäre es am besten, das Kulturzentrum Gleis 4 einfach weiter geschlossen zu lassen. Warum Geschäftsführer Tiemo Feldmann trotzdem ab September den Neustart wagt.

„Wir können ja nicht ewig zulassen“, sagt Tiemo Feldmann. Deshalb wollen er und sein Team zumindest das, was das Kulturzentrum an Förderung bislang bekommen hat in Veranstaltungen