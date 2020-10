Der mittelfristig angedachte Umzug des Frankenthaler Kulturzentrums Gleis 4 auf das frühere Betriebsgelände von KBA hat sich wohl zerschlagen. Darüber informierte Gleis-4-Geschäftsführer Tiemo Feldmann die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins am Mittwoch in den Räumen des Kulturzentrums in der Johann-Klein-Straße. In vier Jahren läuft der Mietvertrag von Gleis 4 dort ab. Deshalb sind Feldmann und sein Team auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Viel Energie habe er bisher in ein mögliches Nutzungskonzept für die ehemalige Modellbauschreinerei auf dem KBA-Areal gesteckt, informierte Feldmann die Fördervereins-Mitglieder. Einbezogen war ihm zufolge in die Planungen auch das Theater Alte Werkstatt (TAW), so dass auf dem Gelände ein größeres Zentrum hätte entstehen können. Die ehemalige Modellbauschreinerei, die sich für kulturelle Zwecke anbiete, habe sich jedoch eine Firma gesichert, die – so Feldmanns Eindruck nach mehreren Gesprächen – wohl kein Interesse an einer solchen Nutzung habe. Feldmanns Informationen nach will das Unternehmen große Teile des KBA-Geländes weiter als abgeschlossenes Areal ohne öffentliche Funktion nutzen.