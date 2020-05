Weinrast, Konzerte, Kostümführungen: All das muss in den nächsten Wochen ausfallen. Wegen der Corona-Krise sagt der Kulturverein St. Michael in Dirmstein alle Veranstaltungen im Mai, Juni und Juli ab.

Sobald es die gesundheitliche und rechtliche Lage erlaube, wolle man prüfen, welche Veranstaltungen noch in diesem Jahr stattfinden können und welche in das Folgejahr verschoben werden. Das teilt der Verein mit. Laut Homepage sind von der Absage unter anderem die für kommenden Sonntag vorgesehene Weinrast, Ortsführungen durch Dirmstein und das Bayerische Bierfest Ende Juli betroffen. Ebenfalls verschoben werden die Basurconcert-Kulturveranstaltungen. Das literarisch-musikalische Programm „Vom Vogel Phönix“ und der poetisch-musikalische Spaziergang „Windrose Nord“ sind laut Internetseite für 2021 vorgesehen.