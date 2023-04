Vom 30. Juni bis 2. Juli finden in Frankenthal die Kulturtage statt. Besucher erwartet dann in der Innenstadt wieder ein buntes Programm aus Konzerten, Ausstellungen in Geschäften und Ateliers, Tanzvorführungen und Stadtführungen. Wie die Stadt weiter mitteilt, findet auch in diesem Jahr an Frankenthaler Schulen ein Wettbewerb zur Gestaltung des Plakats statt. Eingereicht wurden 13 Entwürfe. Alle Vorschläge sind in der Stadtbücherei (Welschgasse 11) ausgestellt. Dort kann bis Samstag, 22. April, darüber abgestimmt werden, welcher Entwurf am Ende das Rennen macht. Der mit den meisten Stimmen wird das Ankündigungsplakat und Programmheft der Frankenthaler Kulturtage zieren. Unter allen Abstimmungsteilnehmern verlost die Stadt zehn Kinogutscheine für das Lux-Kino. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Die Kulturtage, die sich als Präsentationsplattform für Künstler und Kulturschaffende aus der Stadt und dem Umland verstehen, wurden 1981 ins Leben gerufen und finden alle zwei Jahre statt. Sobald das Programm für die 21. Ausgabe endgültig steht, wird es auf der Homepage der Stadt bekanntgegeben.