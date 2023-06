10 Uhr: Vorlese-Minis für Kinder von 0 bis 3 Jahren, Stadtbücherei, Welschgasse. 14 bis 21.30 Uhr: Ausstellung Bernhard Röhrenbeck, Fahrrad Gruber, Speyerer Straße. 15.30 bis 17 Uhr: Konzert verschiedener Chöre, Erkenbertruine. 18 bis 22 Uhr: Kunst- und Einkaufsnacht mit verschiedenen Aktionen und geöffnetem Einzelhandel, Innenstadt. 18 bis 22 Uhr: Plotten to Go, Stadtbücherei, Welschgasse. 18 Uhr: Führung „Frankenthaler Stolpersteine“, Förderverein für Jüdisches Gedenken, Treffpunkt Haupteingang Rathaus. 18 bis 22 Uhr: „Kinder für Kinder“, Spendenaktion des Stadtelternausschusses für die „Vor-Tour der Hoffnung“, Salon Haarscharf by Mela, August-Bebel-Straße.