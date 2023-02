Kultureinrichtungen, Künstler und Kulturschaffende aus Frankenthal und Umgebung, die sich bei den Frankenthaler Kulturtagen von 29. Juni bis 2. Juli präsentieren wollen, können sich dafür bis 1. März bei der Stadtverwaltung bewerben. Teilnehmer können ihren Beitrag in der Innenstadt, in eigenen Räumen oder in der Erkenbertruine zeigen. Wer sich mit einem Programmpunkt beteiligen möchte, wird gebeten, sich unter Angabe von Art und Zeitpunkt der Darbietungen an den städtischen Bereich Kultur zu wenden. Ansprechpartnerin ist Maike Oeschger, die auch für Rückfragen zur Verfügung steht unter Telefon 06233 89781 und per E-Mail an maike.oeschger@frankenthal.de, „Stichwort Kulturtage 2023“.