Die diesjährigen Frankenthaler Kulturtage starten nach Angaben der Stadtverwaltung mit einer After-Work-Party. Am Donnerstag, 29. Juni, kann ab 18 Uhr wieder in der Erkenbertruine gefeiert werden. Wie bei der Premiere im Rahmen der Jubiläumswoche im vergangenen Jahr sorgen die DJs Moritz Bart und Vincent Priebe von den Stereotypen für Musik. Die Besucher erwartet ein Mix aus Rock, Pop, Partyklassikern, Hip-Hop und Hits von den 80er-Jahren bis heute. Essen und Getränke kommen vom Team des Café Mirou. Der Eintritt zur Party kostet fünf Euro an der Abendkasse, der Einlass beginnt um 17.30 Uhr. Gefeiert wird bis 22 Uhr. Informationen im Internet unter www.frankenthal.de/feiert.