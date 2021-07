Ein vielseitiges Angebot bietet das Kulturprogramm der Nibelungen-Festspiele. Neben mehreren Ausstellungen wird es auch eine Diskussionsrunde mit dem diesjährigen Autor der Hauptinszenierung geben. Los geht es mit dem Finale des Autorenwettbewerbs am 17. Juli, bei dem die Sieger von Jury und Publikum gekürt werden.

Kultur in Zeiten von Corona möglich zu machen, ist eine große Herausforderung. Dennoch bieten die Nibelungen-Festspiele neben der „Luther“-Inszenierung vor dem Wormser Dom ein ambitioniertes Programm an. Petra Simon, die Künstlerische und Technische Betriebsdirektorin, verantwortlich für das Kulturprogramm: „Wir wollen ein Zeichen für die Kultur setzen. Kultur muss wieder stattfinden.“ Deshalb habe man langjährigen Partnern und anderen Kulturinstitutionen eine Plattform angeboten. Als einen der Höhepunkte nennt sie die musikalische Lesung mit Suzanne von Borsody. Besonders wichtig sei es den Verantwortlichen gewesen, mit dem Kindertag etwas für Familien und Kinder zu organisieren.

Den Auftakt des Kulturprogramms macht am Samstag, 17. Juli, das Finale des Autorenwettbewerbs mit der Preisvergabe von Jury und Publikum. Junge Schreibende waren aufgefordert, sich kritisch und gegenwärtig mit der Nibelungensage auseinanderzusetzen und der Frage, ob das Staatswohl über dem Wohl des Einzelnen steht. Insgesamt nahmen 43 Nachwuchs-Autoren aus Deutschland und Österreich an dem Wettbewerb teil, fünf davon wurden für die Endrunde ausgewählt. Ensemblemitglieder des Nationaltheaters Mannheim gestalten die szenische Lesung. Beginn ist um 18 Uhr im Wormser Theater.

„Luther und die Macht der Medien“

Die Theaterbegegnungen stellen am Sonntag, 18. Juli, das Festspielstück 2021 und das Thema „Luther und die Macht der Medien im öffentlichen Diskurs“ in den Fokus. Neben der Diskussionsrunde mit dem diesjährigen Autor Lukas Bärfuss wird das Duo Faltsch Wagoni einen kabarettistischen Beitrag zur Macht des Wortes liefern. Musikalisch wird die Veranstaltung begleitet von Flora Lili Matisz, der Musikerin des Hauptstücks „Luther“. An diesem Tag wird auch das Festspiel-Projekt „95 Storys“ vorgestellt, bei dem Jugendliche in Anlehnung an Luthers Wirken ihre eigenen Gedanken formuliert haben. Diese werden mit Blick auf die Frage „Wie würde Luther seine Thesen heutzutage der Öffentlichkeit bekannt machen?“ vorgestellt. Um 11 Uhr geht es im Heylshofpark am Wormser Dom los.

In einer musikalischen Lesung mit dem Ensemble Azul am Samstag, 30. Juli, bietet die Schauspielerin Suzanne von Borsody mit Briefen, Gedichten und Tagesbucheinträgen tiefe Einblicke in den „Mythos Frida Kahlo“. Der Abend startet um 20 Uhr im Wormser Theater.

Geschichte des Bischofshofs

Zusätzlich gibt es eine Kunst-Ausstellung im Kunstverein Worms mit dem Titel „Wo ist Gott? Christliche Ikonographie in der zeitgenössischen Kunst“, die bereits seit Ende Juni läuft. Zwei Ausstellungen präsentiert das Museum Heylshof: „Hier stand er“ befasst sich mit der Geschichte des Bischofshofs, wo Luther im April 1521 vor dem kaiserlichen Gericht stand. Die zweite Ausstellung mit dem Titel „en Detail - das Lutherdenkmal“ dreht sich um Fotografien von Rudolf Uhrig, die das Denkmal aus einer ungewöhnlichen Perspektive zeigen. Die Vorträge der Nibelungenliedgesellschaft finden an mehreren Tagen im Kulturzentrum statt.

Der beliebte Kindertag am Sonntag, 25. Juli, dreht sich in diesem Jahr um das Thema „Feen, Hexen, Tüftelei, jede Menge Nibelungen-Zauberei“. Geplant sind ein Kindertheaer, verschiedene Spielstationen und ein Live-Hörspiel. In diesem Jahr müssen jedoch coronabedingt die Abläufe geändert werden. Tickets für den Kindertag sind kostenlos bis zum 23. Juli im Wormser Theater im Vorfeld erhältlich und müssen am Eingang vorgezeigt werden, da es eine begrenzte Platzkapazität gibt. Der Kindertag ist in zwei zeitlich abgegrenzte Blöcke unterteilt: von 11 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 15.30 Uhr im Heylshofpark, Eingang Stephangasse 9.

Workshop mit Theatermachern

Wer selbst einmal Theaterluft schnuppern möchte, ist bei der Nibelungenhorde genau richtig. Das Projekt für Jugendliche ab 14 Jahren unter der Leitung von Astrid Perl-Haag wird in einem Sommerworkshop mit professionellen Theatermachern erarbeitet. Dieses Jahr dreht sich alles um das Motto „Get in touch? - In Kontakt kommen!“. Beim 15. Herrnsheimer Weinsommer wird sich der Sommerworkshop der Nibelungenhorde am 27. und 28. Juli jeweils um 20.30 Uhr mit einem Stationentheater im Schlosspark Herrnsheim präsentieren. Als Konzertmitschnitt gibt es am Sonntag, 26. Juli, das Luther-Oratorium „Im Spiegel der Angst“ zu hören, eine Aufnahme aus dem Jahr 2018, präsentiert vom Bachchor Mainz sowie dem Mutare Ensemble unter Dirigent Ralf Otto. Die Vorführung ist in der Dreifaltigkeitskirche.

Noch Fragen?

Wer sich zum Stück „Luther“ informieren möchte, hat dazu bei den Einführungen Gelegenheit. Diese werden aufgrund der Pandemiesituation nur online präsentiert, der Audio-Podcast zu „Luther“ ist ab Freitag, 16. Juli, unter www.nibelungenfestspiele.de abrufbar. Auf der Homepage gibt es auch aktuelle Informationen und Tickets, das Magazin „Festspielprogramm“ gibt es in diesem Jahr nur online auf der Website.