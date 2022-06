Wie viele Arbeitsschritte notwendig sind, um Geschirr und Figuren aus Porzellan herzustellen, veranschaulicht Heidrun Narbeshuber, Restauratorin für Kunsthandwerk, Porzellan, Glas und Keramik am Erkenbert-Museum, bei einem Vortrag am Mittwoch, 29. Juni, 19.30 Uhr, im Gemeindesaal der Lutherkirche Frankenthal in der Reihe Kulturclub. Narbeshuber gibt auch restauratorische Einblicke in die Herstellung und Erhaltung von Frankenthaler Porzellan des 18. Jahrhunderts sowie von anderen Objekten aus dem Bereich Kunsthandwerk.