Am Mittwoch, 30. Juni, 19.30 Uhr, eröffnet der Kulturclub der Lutherkirchengemeinde die neue Vortragsreihe nach dem Lockdown an gewohnter Stelle in der Bohnstraße 16. Wegen der Umbaumaßnahmen im Gemeindehaus findet der Vortrag den Veranstaltern zufolge in der Kirche statt. Das Thema: „Die Bedeutung des Goldes, jetzt und in der Vergangenheit“. Der Vortrag ist der zweite Teil zu dem im vergangenen Jahr gehaltenen ersten Teil mit dem gleichen Titel. Referenten sind Jens Scholz und Rolf Nagel. Es gelten die Regeln der gültigen Corona-Verordnung, betont die Gemeinde in ihrer Pressemitteilung.