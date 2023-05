Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist wohl einer der kürzesten Bandnamen, die es gibt: DA. So nennen sich Theo Werfel und Pallas Aktiv, die mit weiteren Musikern auftreten. In Duobesetzung stellten sich die beiden Heidelberger Hip-Hop-Musiker beim Kultur-Club am Mittwoch im Kulturzentrum Gleis 4 vor.

Pallas Aktiv spielt in Frankenthal Bass und bedient die Elektronik, die den Rest der Tracks beisteuerte, Theo Werfel ist der Mann am Mikro, der die Texte rappt. Der Sound der beiden ist dicht und vergleichsweise