Der Stammsitz in Frankenthal bleibt für den traditionsreichen Pumpen- und Armaturenhersteller KSB wichtiger Dreh- und Angelpunkt seiner weltweiten Aktivitäten. Vor allem in der Heimatregion will das Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels die Ausbildung forcieren.

Die Anzahl der Auszubildenden in verschiedenen Fachrichtungen soll gerade in Frankenthal erhöht werden. Zudem spielt die Digitalisierung auch für KSB eine immer wichtigere Rolle. Daher sollen