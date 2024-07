Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenkonzern KSB hat im ersten Halbjahr 2024 an seine positive Entwicklung aus dem Geschäftsjahr 2023 angeknüpft. Der weltweit tätige Maschinenbauer hat Auftragseingang, Umsatz sowie das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (Ebit) gegenüber dem Vorjahreszeitraum jeweils gesteigert. Das hat das SDax-Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. KSB trotzt damit der mauen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Der KSB-Umsatz lag im ersten Halbjahr bei gut 1,4 Milliarden Euro (plus 3,7 Prozent), das Betriebsergebnis (Ebit) hat sich um ebenfalls 3,7 Prozent auf 116,3 Millionen Euro erhöht. Derweil laufen die Planungen für die angekündigte erweiterte, modernisierte Eta-Pumpen-Fertigung für rund 60 Millionen Euro in Frankenthal auf Hochtouren.