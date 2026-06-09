Am Stammsitz von KSB in Frankenthal gibt es am Dienstag Grund zum Feiern: Mit dem Spatenstich für die neue Eta-Fertigung wird ein Meilenstein gesetzt.

Für das KSB-Stammwerk und damit auch für den Wirtschaftsstandort Frankenthal ist der 9. Juni ein großer Tag: An diesem Dienstag wird am Vormittag der symbolische erste Spatenstich für die neue Eta-Produktion gesetzt. In die Modernisierung der Fertigung investiert der Pumpen- und Armaturenhersteller mehr als 70 Millionen Euro. Weltweit ist es eine der größten Einzelinvestitionen des international tätigen Unternehmens.

Mehr zu KSB

90 Jahre Eta-Pumpen bei KSB: Eta-Produktion wird zur „Fabrik der Zukunft“

KSB-Hauptversammlung: Beruhigende Bilanz, stabile Dividende und vorsichtige Prognose

50-Tonnen-Kran hievt KSB-Logo aufs Dach: So ist das Spektakel abgelaufen

Eta ist „Herzstück“ von KSB

Die Vorbereitungen für diesen Termin liefen seit Monaten auf Hochtouren. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft werden zum Spatenstich erwartet. Schließlich ist die Eta-Pumpe nicht irgendein Produkt von KSB, „sondern das Herzstück“, wie Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung des Unternehmens, im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte.

Mit der neuen Eta-Produktion will KSB eine „Fabrik der Zukunft“ bauen, in der die Fertigung digitaler und nachhaltiger wird. Damit verspricht sich das Unternehmen eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

Eta-Produktion: Stammwerk setzt sich durch

Dass diese „Fabrik der Zukunft“ in Frankenthal entsteht, war keine Selbstverständlichkeit. Das Stammwerk setzte sich gegenüber alternativen Standorten in Osteuropa durch, die KSB geprüft hatte. Umso mehr ist der Spatenstich am Stammsitz ein Termin zum Feiern.