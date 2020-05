„Wir sind sehr dankbar, dass wir unser Lager auffüllen können und damit auf der sicheren Seite sind“, sagte Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) bei der Entgegennahme von 1000 Mund-Nase-Schutzmasken, die die Firma KSB für die Frankenthaler Schulen gespendet hat. Auch wenn sich aktuell die Lage etwas entspannt habe, müsse für eine mögliche zweite Welle Vorsorge getroffen werden, hob Leidig hervor.

Zu Beginn der Corona-Krise habe es erhebliche Schwierigkeiten mit den Sicherheitsmaßnahmen gegeben, räumte der Beigeordnete ein. Mit Blick auf rund 8000 Schüler, 1400 Kita-Kinder und 280 Erzieherinnen in Frankenthal sei der Bedarf an Schutzausrüstung immens. „Alle müssen versorgt werden“, unterstrich der Schul- und Sozialdezernent bei dem Treffen.

„Thema liegt uns am Herzen“

Für die Firma KSB – seit fast 150 Jahren in und mit Frankenthal verwurzelt – sei es eine Selbstverständlichkeit, auch in schwierigen Zeiten für die Belegschaft, aber auch für das Umfeld Verantwortung zu übernehmen, unterstrich Personalleiterin Martina Szautner. „Das Thema Schule liegt uns sehr am Herzen.“ Auch wenn viele Beschäftigte des Unternehmens derzeit im Homeoffice arbeiteten, seien sie doch von der Schließung von Schulen und Kindertagesstätten betroffen.

Laut KSB-Pressesprecher Wilfried Sauer handelt es sich bei der Spende um hochwertige und wiederverwendbare Schutzmasken. „Damit wollen wir den Schülern einen guten Dienst erweisen.“

Auch die Freiwillige Feuerwehr Frankenthal hatte das Unternehmen kürzlich mit 100 Mund-Nase-Masken ausgestattet.