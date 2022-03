Volle Auftragsbücher, 110 Millionen Euro Gewinn nach Steuern, eine Umsatzrendite von sechs Prozent – der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat 2021 nach eigenen Angaben „das beste Geschäftsjahr seit Langem“ erlebt. Trotz der von weiteren Coronawellen erzwungenen zeitweisen Schließung von Fertigungsstätten beispielsweise in Indien und Indonesien hat der Maschinenbauer die wichtigsten Kennzahlen gegenüber 2020 sowieso, aber auch im Vergleich mit 2019 steigern können, hieß es bei der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag in Frankenthal. Der Hauptversammlung will die KSB-Geschäftsleitung vorschlagen, eine Dividende von neun Euro und einen Jubiläumsaufschlag von drei Euro pro Stammaktie auszuschütten. Im Jahr seines 150-jährigen Bestehens sei das Unternehmen „finanziell gesund, stark und widerstandsfähig“, sagte Matthias Schmitz, im vierköpfigen Direktorium für Finanzen zuständig. KSB plant weiter umfangreiche Investitionen am Unternehmenssitz in der Pfalz – darunter eine komplett neue Produktion für die Standardpumpe Eta.