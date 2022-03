Das Pumpen-Unternehmen Klein-Schanzlin & Becker (KSB) mit Sitz in Frankenthal stellt sein firmeneigenes Erholungs- und Ferienheim, den Klingbachhof in Klingenmünster, der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern als Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge kostenlos zur Verfügung. Der 1. Mai ist als möglicher Zeitpunkt für die Belegung anvisiert, da aktuell noch einige Sanierungsarbeiten erledigt werden. Die Verteilung und Zuweisung der Geflüchteten übernimmt die Verbandsgemeinde. Klärungsbedarf besteht noch hinsichtlich der Kita- und Schulplätze. Derzeit gibt es rund 200 Frauen und Kinder in der VG Bad Bergzabern, wie Beigeordneter Martin Engelhard informiert. Das Pfalzklinikum hat zugesagt, die Essenszubereitung und -lieferung für die Familien zu übernehmen.

KSB hat eine familiäre Verbindung zu Klingenmünster. Johannes Klein, 1871 Mitbegründer von Klein, Schanzlin & Becker, wurde 1845 auf dem Magdalenenhof in Klingenmünster geboren. Johannes Klein ist Ehrenbürger der Gemeinde. 1942 kaufte KSB den Klingbachhof und baute ihn für seine Beschäftigten zu einem Erholungsheim um. Genutzt wurde er auch für Tagungen. Nach der coronabedingten Schließung und Renovierungsarbeiten sollte er eigentlich wieder für die Mitarbeiter zur Verfügung stehen, nun entschied sich die Firma für die Ukrainehilfe.