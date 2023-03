Membranventile für die Industrie-, Energie- und Gebäudetechnik sowie für die Pharmaindustrie werden in dem neuen Armaturen-Technologiezentrum Sisto im luxemburgischen Echternach hergestellt. An dem Gemeinschaftsunternehmen ist auch der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB beteiligt. Für das 700 Quadratmeter große, zweistöckige und klimaneutrale Gebäude, das Ende Februar offiziell eingeweiht wurde, wurden nach Unternehmensangaben mehr als 3,5 Millionen Euro investiert. Es umfasst Prüfstände und Versuchseinrichtungen, die insbesondere auf die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie zugeschnitten sind. Das Sisto-Entwicklungsteam könne alle erforderlichen Reinigungs- und Sterilisierungsprozesse unter Originalbedingungen simulieren. Zum Einsatz kommen dabei alle gängigen Reinigungsmedien, Druckluft, Reinstdampf, Vakuum sowie kaltes und heißes Wasser. „Das Tech-Center setzt Maßstäbe in der Entwicklung und Erprobung von Membranventilen“, ist Geschäftsführer Philipp Gaudlitz überzeugt.

Die Sisto Armaturen S.A. beschäftigt rund 180 Mitarbeiter am Standort Echternach. Die KSB-Gruppe hält 52,9 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, zweiter Aktionär ist mit 47,1 Prozent die Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI) Luxemburg. SNCI ist die nationale Kredit- und Investitionsgesellschaft des Landes Luxemburg mit einer Bilanzsumme von 1,6 Milliarden Euro. Das Kapital der SNCI gehört zu 100 Prozent dem Luxemburger Staat. KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der KSB-Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 mit rund 15.700 Mitarbeitern einen Umsatz von circa 2,6 Milliarden Euro erzielt.