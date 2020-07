Ein rund 30 Meter hoher Baukran bestimmt seit einigen Tagen das Bild in der Johann-Klein-Straße: Am Standort des bisherigen KSB-Pfortengebäudes Ost entsteht bis zum Jahresende ein Neubau. Das hat der Pumpen- und Armaturenhersteller auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt.

In dem neuen Gebäude sollen ein Sicherheits-Leitstand sowie Arbeits- und Sozialräume für die Mitarbeiter des Werkschutzes untergebracht werden. „Darüber hinaus wird ein barrierefreier Zugang integriert als seitlicher Flur mit Treppenaufgang und Plattformlifter zum Empfang“, erläuterte Alexandra Leiner von der KSB-Pressestelle.

Das Gebäude solle neuesten energetischen und technischen Ausstattungsrichtlinien entsprechen: „Dazu gehört ein begrüntes Flachdach, das im Winter der Wärmedämmung dient und im Sommer die Hitze abschirmt.“ Wenn die Arbeiten beendet sind, können KSB-Mitarbeiter das Werksgelände wie gewohnt wieder über das Drehkreuz am Pfortengebäude betreten. Besucher und Gäste nutzen den Treppenaufgang im Empfangsgebäude daneben.

20-Millionen-Programm

Das Projekt ist Bestandteil eines Investitionsprogramms mit einem Umfang von rund 20 Millionen Euro, das dazu dient, „den Standort attraktiv zu gestalten und Synergien zu schaffen“, so Leiner. So wurden bereits das Foyer und die Einfahrt Ost modernisiert sowie eine neue Vorfahrt am Verwaltungsgebäude eingerichtet. Saniert wird zurzeit das Berufsbildungszentrum an der Johann-Klein-Straße. Außerdem plant KSB den Bau eines neuen Wareneingangs. An einer neuen Heizzentrale sowie der Umrüstung auf energiesparende Beleuchtung wird bereits gearbeitet.

„Alle diese Maßnahmen haben zum Ziel, den Standort zu modernisieren und unseren Mitarbeitern eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen“, zitiert das Unternehmen dazu Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung. Wesentlich bei der neuen Pforte seien der integrierte Leitstand und ein zentraler Raum für den Krisenstab des Unternehmens – „beides unabdingbare Bausteine eines integrierten Sicherheitskonzeptes zum Wohle der Mitarbeiter und um die Sicherheit von KSB zu gewährleisten“, so Timmermann.