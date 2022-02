Mit Unterstützung eines internationalen Gesundheits- und Sicherheitsdienstleisters stehe man seit dem Einmarsch Russlands am Donnerstagmorgen in engem Kontakt mit den Mitarbeitern in der Ukraine. Das teilt der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Das Unternehmen beschäftige knapp zehn Vertriebs- und Servicekräfte in der Region rund um die umkämpfte Hauptstadt Kiew. Sie seien derzeit aus Sicherheitsgründen nicht in den Büros. Auch im Nachbarland Russland ist der Konzern mit Stammsitz in Frankenthal engagiert. Dort betreibe man in der Region Moskau Verkaufs- und Reparaturstellen, in denen etwa 100 Mitarbeiter beschäftigt sind, informiert Wilfried Sauer, Leiter der KSB-Konzernkommunikation. Es handle sich dabei um ein reines Inlandsgeschäft, das derzeit ohne Einschränkungen laufe. Sollten entsprechende Sanktionen verhängt werden, werde man diese selbstverständlich einhalten, betont das Unternehmen. Welche wirtschaftlichen Konsequenzen der Krieg in der Ukraine für den Pumpenhersteller haben könnte, sei derzeit nicht abzuschätzen. KSB erzielte in Russland, der Ukraine und in Belarus zusammen laut Sauer 2021 einen Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Den Einmarsch der russischen Armee verurteile man. Von Kollegen in Russland wisse er, dass das Vorgehen von Präsident Wladimir Putin dort durchaus unterschiedlich bewertet wird, sagt Sauer.