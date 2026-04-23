Der KSB-Kreisel in Richtung Beindersheim soll verschönert werden. Nun starten die Bauarbeiten. Welche Auswirkungen das auf den Verkehr hat.

Die Umgestaltung des sogenannten KSB-Kreisels an der Kreuzung Industriestraße/Beindersheimer Straße/Carl-Benz-Straße in Frankenthal beginnt am Montag, 27. April. „Grüner, schöner, ökologisch“ – so soll die geschotterte Mittelinsel nach den Plänen der Stadt künftig aussehen. Laut der Verwaltung muss von Montag, 27. April, bis voraussichtlich Freitag, 8. Mai, mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Wegen der Bauarbeiten und der Leitungsarbeiten an der Gashochdruckleitung wird der Kreisverkehr am Ortsausgang in Richtung Beindersheim teilweise gesperrt.

KSB-Kreisel: So läuft der Verkehr

Wie die Stadt mitteilt, bleibt die Weiterfahrt aus der Industriestraße kommend nach Beindersheim sowie in die Carl-Benz-Straße möglich. Von Beindersheim kommend dagegen wird die Zufahrt ausschließlich in die Carl-Benz-Straße möglich sein. „Verkehrsteilnehmer aus der Carl-Benz-Straße und der Beindersheimer Straße können nicht in den Kreisverkehr einfahren“, heißt es aus dem Rathaus.

Entsprechende Umleitungen sollen ausgeschildert werden. Die Stadt betont, die Dauer der Einschränkungen so kurz wie möglich halten und Synergien durch die Bündelung der Maßnahmen nutzen zu wollen.

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Öffentlicher Nahverkehr stark betroffen

Die Bauarbeiten haben zudem Auswirkungen auf den Busverkehr. Betroffen sind die Linien 462 (Frankenthal – Beindersheim – Bobenheim Bahnhof) und 463 (Bobenheim Bahnhof – Roxheim – Frankenthal Hauptbahnhof). Während der Umgestaltung kann der reguläre Fahrplan nicht eingehalten werden. „Es ist mit Verspätungen und Fahrtausfällen zu rechnen. Auch die Aktualisierung der Haltestellenaushänge ist nur eingeschränkt möglich“, informiert die Stadt.

Voraussichtlich entfallen folgende Haltestellen: Frankenthal, Gottlieb-Daimler-Straße (beide Richtungen), Frankenthal, Industriestraße (beide Richtungen) und Frankenthal, Beindersheimer Straße (Richtung Hauptbahnhof). Ersatzhaltestellen sollen nach Möglichkeit eingerichtet werden. Laut Stadt stehen sie jedoch nicht unmittelbar zum Beginn der Bauarbeiten zur Verfügung.

So viel kostet die Umgestaltung

Die Schotterinsel soll mit Blühpflanzen verschönert werden. Die Stadt Frankenthal lässt sich das rund 120.000 Euro kosten. In dieser Summe sind sowohl die Bepflanzung als auch die Kosten für die Arbeiten, die im Rahmen des Projekts anfallen – etwa Straßensperrungen und Tiefbauarbeiten – enthalten.