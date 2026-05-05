Die geschotterte Mittelinsel des Kreisverkehrs soll begrünt werden. Die Arbeiten dazu sind in vollem Gange. Ein Fragen und Antworten, wie der Kreisel künftig aussehen soll.

Seit gut einer Woche wird der sogenannte KSB-Kreisel an der Kreuzung Industriestraße/Beindersheimer Straße/Carl-Benz-Straße in Frankenthal umgestaltet. Die bisher geschotterte Mittelinsel soll nach den Plänen der Stadt grüner, schöner und ökologisch werden. Wegen der Bauarbeiten ist der Kreisverkehr teilweise gesperrt, zum Beispiel die Einfahrt aus der Beindersheimer Straße nicht möglich. In der Kritik stehen die Kosten für die Neugestaltung. Mehr als 100.000 Euro gibt die Stadt dafür aus. Aber was genau wird für dieses Geld neu gemacht? Wir schauen uns die Pläne näher an.

Am Kreisel ist schweres Gerät aufgefahren. Was passiert dort?

Die Innenfläche des Kreisels wird umgestaltet. An der Verkehrsführung ändert sich aber nichts. Die bleibt auch nach der Neugestaltung so wie bisher. Der Betonsockel der Mittelinsel sowie die Schotterschicht werden vollständig entfernt, ebenso das wurzelfeste Vlies. Zusätzlich wird ein Abwasserschacht, der sich im Kreisverkehr befindet, tiefer gesetzt. Anschließend wird die Fläche neu aufgebaut und bepflanzt.

Die Mittelinsel des Kreisverkehrs am Ortseingang aus Richtung Beindersheim soll begrünt werden. Foto: Claudia Wößner Mit den Bauarbeiten wurde Ende April begonnen. Foto: Claudia Wößner Der KSB-Kreisel ist derzeit nur eingeschränkt befahrbar. Foto: Claudia Wößner Von der Beindersheimer Straße aus kann man aktuell nicht in den Kreisel fahren. Foto: Claudia Wößner Der KSB-Kreisel in Frankenthal, Blickrichtung Beindersheim. Foto: Claudia Wößner Der KSB-Kreisel in den Abendstunden. Foto: Claudia Wößner Foto 1 von 6

Warum wird die Fläche überhaupt umgestaltet?

„Der Kreisverkehr wurde vor über 20 Jahren im Zuge des Ausbaus des Gewerbegebiets Industriestraße funktional, jedoch sehr schlicht gestaltet“, erklärt die Stadt. Die Mittelinsel bestand bislang aus einer geschotterten vegetationsarmen Fläche mit einem Betonsockel. Auf diesem wurde ein Pumpenmodell von KSB präsentiert, deshalb auch der Name KSB-Kreisel. Das wurzelfeste Vlies sollte ursprünglich verhindern, dass sich Wildkräuter bilden. Laut Verwaltung erfüllt das Vlies diese Funktion aber nicht mehr. Die Stadt will nun zugleich einen attraktiven Ortseingang und eine ökologische Aufwertung schaffen.

Was bedeutet das konkret?

Es soll ein blütenreicher Lebensraum für Insekten und andere Kleinsttiere entstehen, dabei geht es besonders um Bienen, Schmetterlinge sowie andere bestäubende und nützliche Kleintiere. Wo einst Schotter war, soll es künftig eine vielfältige, bepflanzte Fläche mit Sträuchern, Heckenstrukturen, Stauden und Ziergräsern geben.

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Welche Pflanzen sind vorgesehen?

Die Stadt beauftragte ein Planungsbüro, das wiederum ein Gestaltungskonzept entwickelt hat. Vorgesehen sind drei ganzjährig attraktive Großsträucher, ringförmige Heckenstrukturen sowie blütenreiche Staudenpflanzungen und robuste Ziergräser. „Frühjahrsblüher wie Tulpen, Hyazinthen, Zierlauch und Narzissen setzen erste farbliche Akzente“, informiert die Stadt. Auch die angrenzenden Beetflächen sollen neu gestaltet und um eine vielfältige Pflanzenauswahl ergänzt werden.

Wurde die neue Bepflanzung auch mit Blick auf den Klimawandel ausgewählt?

Die Stadt sagt Ja. „Bei der Pflanzenauswahl wurde gezielt auf die Anforderungen des Klimawandels reagiert: Es kommen überwiegend trockenheitsverträgliche Stauden und Halbsträucher zum Einsatz, die sowohl mit sommerlicher Hitze als auch mit niederschlagsarmen Perioden gut zurechtkommen“, teilt die Verwaltung mit.

Wie soll die Fläche auch im Winter ansprechend bleiben?

In den Wintermonaten sollen unter anderem Samenstände von Stauden und Gräsern für Struktur sorgen und das Erscheinungsbild prägen.

Gibt es ein Pflegekonzept?

Ja. Zunächst übernimmt die ausführende Fachfirma die Pflege: ein Jahr Fertigstellungspflege sowie zwei Jahre Entwicklungspflege. Danach erfolgt die dauerhafte Pflege im Auftrag des Bereichs Planen und Bauen – entweder durch einen externen Fachbetrieb oder durch den städtischen Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF).

Was kostet die laufende Pflege pro Jahr?

Die jährlichen Kosten für die Unterhaltungspflege werden – abhängig vom Ausschreibungsergebnis eines Rahmenvertrags – auf etwa 4000 bis 5000 Euro geschätzt.

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Wie hoch sind die Gesamtkosten der Maßnahme?

Als die Gremien Anfang des Jahres die Umgestaltung beschlossen hatten, war von Kosten von rund 120.000 Euro die Rede. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ hat die Stadt Frankenthal die Kosten aufgeschlüsselt: Die aktuell veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 136.000 Euro. Davon entfallen rund 11.000 Euro auf die Verkehrsplanung, die Beschilderung der Umleitung und die Kontrolle während der Bauphase. 24.000 Euro werden für die Planungsleistungen gemäß der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure fällig. Der weitaus größte Brocken ist nach Angaben der Stadt mit 101.000 Euro die eigentliche Herstellung inklusive vorbereitender Maßnahmen, Bodenarbeiten und Bepflanzung sowie der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Witterungsbedingte Abweichungen in den kommenden drei Jahren sind laut Stadt möglich.

Wer bezahlt das? Erhält die Stadt Fördermittel, etwa vom Land?

Eine Förderung durch Landesmittel wurde geprüft, ist aber nicht möglich. Die Stadt trägt die Kosten deshalb vollständig selbst.

Wie lange dauern die Bauarbeiten noch an?

Voraussichtlich noch bis Freitag, 8. Mai. Begleitend zu der Umgestaltung ist auch der Versorger Creos Deutschland zugange. Er führt Arbeiten an der Gashochdruckleitung durch.