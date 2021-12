Am Montag hat die zweite von fünf Hauptkühlmittelpumpen des Typs RUV das Frankenthaler KSB-Werk in Richtung China verlassen. Das 70 Tonnen schwere Aggregat wird per Schwertransport nach Wilhelmshaven gebracht und von dort nach Schanghai verschifft.

Gegen 22 Uhr hat der Sattelzug mit der riesigen Holzkiste auf der Ladefläche über den Westring das Werksgelände des Pumpen- und Armaturenkonzerns verlassen und sich auf den knapp 1000 Kilometer langen Weg nach Norddeutschland gemacht. Am 21. Dezember sticht in Wilhelmshaven dann der Frachter in See, mit dem die Pumpe etwa einen Monat später in China ankommt.

Zielort: Kraftwerk Shidaowan

Verbaut wird sie dann nach KSB-Angaben im Kernkraftwerk Shidaowan in der ostchinesischen Provinz Shandong, in der allein zehn Städte mit ein bis vier Millionen Einwohner liegen – entsprechend groß ist der Energiebedarf. In Shidaowan entsteht der weltweit größte Druckwasserreaktor der AP/CAP-Serie.

2000 Arbeitsgänge pro Aggregat

Weitere RUV-Aggregate, deren Versandgewicht bei etwa 75 Tonnen liegt, werden Mitte Februar und Mitte März auf die Reise nach Asien gehen. Für die Konstruktion einer dieser Pumpen benötigt der Marktbereich Energie laut KSB rund 550.000 Fertigungsminuten – verteilt auf mehr als 2000 Arbeitsgänge.