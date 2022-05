Mit einem Rückblick auf 2021 als „bestes Geschäftsjahr seit Langem“ mit einem Jahresüberschuss von gut 110 Millionen Euro und einem wirtschaftlich guten Start in das erste Quartal 2022 konnte Stephan Timmermann als Sprecher der Geschäftsleitung des Frankenthaler Pumpen- und Armaturenherstellers KSB am Donnerstag vor die Hauptversammlung des Konzerns treten. Auftragseingang, Umsatz und operativer Gewinn sind in den zurückliegenden Monaten deutlich gestiegen. Die Dividende liegt mit zwölf Euro pro Stammaktie, darin enthalten ein Jubiläumszuschlag zum 150-jährigen Bestehen von drei Euro, ebenfalls spürbar über dem Vorjahresbetrag von 8,50 Euro. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie, die insbesondere China noch fest im Griff hat, Lieferengpässe, massive Preissteigerung bei Waren und Transport, und aktuell den Krieg in der Ukraine sowie eine Cyberattacke im April geriet auch Timmermanns Ausblick bis Jahresende optimistisch.

Von US-Aufbauprogramm profitieren

Wachstumschancen sieht KSB laut Timmermann insbesondre in den USA. Ein Markt, den man „bisher sträflich vernachlässigt“ habe. Der Frankenthaler Konzern wolle hier von dem 2,3 Billionen Dollar schweren Infrastruktur-Programm des neuen US-Präsidenten Joe Biden profitieren. Mit einem Einsparprogramm wolle man das Stammhaus aus der Verlustzone bringen. Mit dem Strategieprojekt Climb 21 sei eine Neuausrichtung des Unternehmens auf margenstarke Märkte und die Digitalisierung von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen im Gange. Die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre wählten Bernd Flohr und Klaus Burchards erneut in den Aufsichtsrat und votierten dafür, Flohr wieder zum Vorsitzenden zu wählen.

Die Fragen der Aktionäre beschäftigten sich im Schwerpunkt mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Cyberattacke auf die Geschäfte von KSB. Einen ausführlichen Bericht zur Hauptversammlung lesen Sie hier.