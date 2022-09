Mit Wasseraufbereitungsanlagen und Entwässerungspumpen sowie mit einer größeren Geldspende unterstützt der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB Opfer der Flutkatastrophe in Pakistan. Das teilt das Unternehmen mit. Seit Juli führen heftige Monsun-Regenfälle in dem Land zu Überschwemmungen, Erdrutschen und Sturzfluten. Mindestens 33 Millionen Menschen – also jeder siebte Pakistaner – sind davon betroffen, bereits ein Drittel des Landes steht unter Wasser. Fast eine Million Häuser wurden zerstört oder schwer beschädigt, Straßennetze sind beschädigt und dadurch auch die Versorgung mit Lebensmitteln unterbrochen.

Geld und Pumpen

„Wir sind bestürzt über die Lage in Pakistan und was den Menschen dort aktuell passiert“, sagt Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung. Der Konzern pflege seit 1953 geschäftliche Beziehungen mit Pakistan und sei den Menschen dort eng verbunden. Umso mehr freue er sich, dass allein die Mitarbeiter der pakistanischen Tochtergesellschaft KSB Pumps Company Limited 10.000 Euro aufbringen. Insgesamt spende das Unternehmen 40.000 Euro für Nahrung, Medizin, Nothilfegüter und den Aufbau der zusammengebrochenen Infrastruktur. Darüber hinaus liefere KSB Pakistan zwei Wasseraufbereitungsanlagen und Entwässerungspumpen in die betroffenen Gebiete.