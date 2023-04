Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Normalerweise hätte Stephan Timmermann am Mittwoch direkt den KSB-Aktionären Rede und Antwort gestanden. Aber was ist während der Corona-Pandemie schon normal? Die als Alternative zu diesem Prozedere angesetzte virtuelle Hauptversammlung des Pumpen- und Armaturenkonzerns bleibt etwas steril. Der Chef transportiert per Livestream im Internet vor allem eine Botschaft: Das Unternehmen treibt Zukunftskonzepte auch in der Krise voran.

Der Vorsitzende des Direktoriums, das die Geschicke der KSB SE & Co KGaA lenkt, greift immer wieder zum vielleicht nicht wahnsinnig originellen, aber treffenden Bild des Schiffs, das in rauer See