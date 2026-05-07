Vier Stunden, viel Lob und Spargelcremesuppe im Foyer: Die KSB-Hauptversammlung in Frankenthal war wieder eine Wohlfühlveranstaltung. Auch wenn erste graue Wolken aufziehen.

Um die 900 Euro pendelte die KSB-Aktie am Donnerstag. Vor zweieinhalb Jahren ist das Papier des Pumpen- und Armaturenherstellers geadelt worden und ist seitdem im S-Dax gelistet. Der kleine Bruder des Dax bildet 70 kleinere Unternehmen ab. Vor ein paar Wochen hat die Aktie des Traditionsunternehmens aus Frankenthal in diesem Index ihren bisherigen Höchststand von 1245 Euro markiert, dann ist auch sie von der Eskalation der Gewalt im Iran eingeholt worden und schwankt seitdem um die Marke von 1000 Euro.

Gehadert haben die Aktionäre auf der Hauptversammlung von KSB am Donnerstag mit der Geschäftsführung deshalb nicht. Im Gegenteil: Im Frankenthaler Congressforum gab es für deren Performance viel Lob und wenig kritische Töne.

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„Bei meinem ersten Besuch vor sechs Jahren notierte die Aktie noch bei 230 Euro“, erinnerte sich die Sprecherin der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger in der Aussprache. Überhaupt habe der international aufgestellte Hersteller die globalen Herausforderungen souverän gemeistert, der Sprecher der Geschäftsleitung, Stephan Timmermann, habe die Bilanz ansprechend, verständlich und inspirierend präsentiert. „Und Sie haben nicht nur über Zahlen gesprochen, sondern auch über die Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung. Das nimmt man bei solchen Anlässen eher selten wahr“, bedankte sich die Vertreterin.

Drei-Milliarden-Marke gerissen

Über eine Stunde lang hatte Timmermann das vergangene Geschäftsjahr vor rund 220 Zuhörern Revue passieren lassen. Es war über weite Strecken eine Erfolgsbilanz, die er in seiner unaufgeregten und gleichwohl motivierenden Art vorlegen konnte: die Schwelle von drei Milliarden Euro beim Auftragseingang gehalten und beim Umsatz erstmals gerissen; das vorsteuerliche Ergebnis (Ebit) auf 252 Millionen Euro verbessert, das sind 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr und 237 Prozent mehr als 2018. Ein Jahr zuvor hatte der heute 64-Jährige in Frankenthal das Ruder übernommen.

Skizzierte den Aufwärtskurs: KSB-Geschäftsführungssprecher Stephan Timmermann. Foto: Robert Kwiatek/KSB/oho

Die Umsatzrendite ist seitdem um 152 Prozent gestiegen. Dass es im Jahresvergleich „nur“ 1,2 Prozent waren, führte Timmermann wesentlich auf den anteiligen zweistelligen Millionenbetrag zurück, der für die noch Jahre dauernde Umstellung der Unternehmenssoftware ausgegeben worden ist. Diese Investition herausgerechnet, läge die Rendite bei 9,2 Prozent. „Ich bin zufrieden, wir haben einen guten Job gemacht“, bilanzierte der Chef von weltweit 16.800 Mitarbeitern unter dem Applaus der Aktionäre.

Die begnügten sich trotz guter Geschäftszahlen mit einer bei 26,50 Euro stagnierenden Dividende für eine Stammaktie. Damit werde ein Drittel des Unternehmensergebnisses ausgeschüttet. „Es hätte auch ein Euro mehr oder einen weniger sein können“, begründete Timmermann den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat. Stattdessen habe man sich dafür entschieden, die Liquidität des vor 155 Jahren gegründeten Unternehmens zu stabilisieren.

Holpriger Jahresstart

Den Start ins erste Quartal bewertet das Vorstandsmitglied zwiespältig. Die ersten beiden Monate seien enttäuschend verlaufen, vor allem, weil sich Kunden mit der Vergabe von Aufträgen zurückgehalten hätten und Services an gekauften Systemen hinauszögerten. Zudem wirkten sich die anhaltenden globalen Währungsschwankungen negativ auf die KSB-Bilanz aus. „Im März hat sich die Stimmung spürbar gedreht, aktuell fahren wir wieder auf Kurs“, berichtete der Hobbysegler. Vorläufige Zahlen aus dem April deuteten auf eine Stabilisierung im Auftragseingang hin.

Angeregte Diskussionen: Im Foyer stellten sich diverse Unternehmensbereiche vor. Foto: Robert Kwiatek/KSB/oho

Fürs Gesamtjahr rechnet Timmermann weiter mit globaler Konsumzurückhaltung, Kostensteigerungen, etwa in der Logistik, und einem starken Wettbewerb, etwa mit China. „Sind wir deshalb verzagt? Mit Sicherheit nicht.“ Timmermann identifizierte eine Reihe an Geschäftsfeldern, in denen weltweit weitere KSB-Pumpen und -Armaturen verbaut werden könnten, von Rechenzentren und Halbleiterproduktion über Entwässerungsprojekte und Gebäudetechnik bis hin zu Kernkraftwerken.

Gerade hat KSB einen Großauftrag für acht Kühlpumpen für ein Kraftwerk in Osteuropa an Land gezogen, das Volumen beträgt mehr als 150 Millionen Euro. Den gesamten Auftragseingang des Unternehmens, der aktuell einen Wert von 3,2 Milliarden Euro hat, will Timmermann in diesem Jahr insgesamt in einem Korridor von 3,1 bis 3,5 Milliarden halten. Den Umsatz sieht er bei bis zu 3,2 Milliarden (aktuell: 3,035 Milliarden) und das Ebit zwischen 220 und 265 Millionen (253 Millionen). Kein Interesse zeigte der KSB-Vorstand auf Nachfrage aus Aktionärskreisen am Erwerb des Areals des benachbarten KBA-Standorts (Albert Frankenthal GmbH), der Ende des Monats endgültig aufgegeben wird.

Vier Stunden dauerte die Hauptversammlung. Gesättigt mit vielen beruhigenden Nachrichten konnten sich die KSB-Teilhaber danach mit Spargelcremesuppe, Räucherlachsbagels und Zitronen-Basilikum-Eis stärken.