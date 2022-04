Mit der Frühschicht am Mittwochmorgen, 6 Uhr, nimmt der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB die Produktion deutschlandweit wieder auf. Nachdem das Unternehmen Anfang April einen Hackerangriff auf seine IT entdeckt hatte, wurden weltweit nahezu alle Systeme vom Netz genommen. Die Mitarbeiter wurden Anfang vergangener Woche in Urlaub geschickt, die Produktion wurde eingestellt. Die Ausfälle werden laut KSB dadurch abgemildert, dass an Sonn- und Feiertagen grundsätzlich nicht produziert werde. Alle etwa 500 Server des Konzerns seien inzwischen untersucht worden, auf etwa einem Dutzend habe man Spuren der Hacker entdeckt, teilt Unternehmenssprecher Wilfried Sauer auf Anfrage mit. Alle wichtigen Systeme liefen inzwischen stabil, die Kommunikationskanäle funktionierten, das Unternehmen sei arbeitsfähig. Mitarbeiter aus dem Homeoffice werden allerdings in die Büros zurückgeholt, weil der Zugriff auf die Netzwerke von außen noch nicht möglich sei. Er soll in einem weiteren Schritt eingerichtet werden.

Wer hinter dem Cyberangriff auf KSB steckt und wie die Kriminellen in das Netzwerk eindringen konnten, dazu hat die Kriminalpolizei in Ludwigshafen Ermittlungen aufgenommen. Den Tätern sei es gelungen, Nutzerdaten von Mitarbeitern abzugreifen, informiert KSB. Durch das schnelle Abschalten der Systeme seien diese aber für sie nutzlos. Es gelte nun, die Produktionsrückstände, die fast alle Aufträge beträfen, aufzuholen, hatte Vorstandssprecher Stephan Timmermann im RHEINPFALZ-Interview angekündigt.