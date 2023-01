Wirtschaftsvertreter aus Frankreich und Deutschland, darunter Stephan Timmermann, Mitglied der KSB-Geschäftsleitung, feierten am Donnerstag im Werk des Frankenthaler Pumpen- und Armaturenherstellers in Sequedin bei Lille den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags. Mit vier Produktionsstandorten in Frankreich, einem großen Servicenetz und 1200 Mitarbeitern sei die Tochtergesellschaft KSB S.A.S. eines der wichtigen Fundamente des Konzerns „und ein großer Erfolgsfaktor, mit dem wir den europäischen Markt bearbeiten“, sagte Timmermann bei der Veranstaltung. Martin Schäfer, Gesandter an der deutschen Botschaft in Paris, nannte KSB „ein Aushängeschild für deutsch-französische Kooperation, Partnerschaft und Freundschaft“ in der Region Lille.