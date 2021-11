Die Ausbildungsabteilung des Pumpen- und Armaturenherstellers KSB hat nach Angaben des Unternehmens die ersten Räume im sanierten Berufsbildungszentrum (BBZ) am Standort Frankenthal bezogen. Auch wenn noch nicht alle Bauarbeiten im Gebäude abgeschlossen sind, konnte Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung, mit Personalleiter Theodor Neurohr am Donnerstag Schulungsräume und Büros an die Berufsausbildung übergeben. „Die modernen, tollen Räume entsprechen der hohen Qualität unserer mehrfach ausgezeichneten Berufsausbildung“, sagte Timmermann. „Die von uns ausgebildeten jungen Menschen sind unsere Fachkräfte von morgen und sie werden dafür sorgen, dass KSB auch künftig ein Spitzenunternehmen bleibt.“ Auch Ausbildungsleiter Rüdiger Köpp freute sich: „Uns stehen nun top modernisierte Schulungssäle zur Verfügung.“ Der Effekt Köpp zufolge: „Mehr Platz für unsere aktuell 110 Auszubildenden.“ Nach Angaben des Konzerns folgt die Gestaltung des BBZ den neuesten pädagogischen Lernkonzepten und ist insofern stark auf digitales Lernen ausgerichtet.