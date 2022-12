Die Geburtstagsstimmung bei der Firma KSB, die seit 150 Jahren besteht, ist getrübt. Anfang April wird der Pumpen- und Armaturenkonzern Opfer eines Hackerangriffs mit weitreichenden Folgen. Nahezu alle Systeme werden weltweit vom Netz genommen, die Mitarbeiter in Urlaub geschickt. Tagelang steht die Produktion still, die Rückstände müssen zügig aufgearbeitet werden. Den Schaden vermag die Geschäftsleitung nicht zu beziffern. Die 500 Server des Konzerns werden untersucht, auf etwa einem Dutzend findet man Spuren der Cyberattacke. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf. Derweil findet das Unternehmen zur Normalität zurück und holt im Sommer die wegen der Pandemie verschobene Geburtstagsparty nach – erst der Galaabend, dann ein großes Mitarbeiterfest, bei dem rund 5000 Besucher das Werksgelände bevölkern. Sie werden an 15 Foodtrucks nicht nur kulinarisch verwöhnt, sondern erleben ein abwechslungsreiches Programm, das auch Einblicke in die Arbeitswelt am Frankenthaler Stammsitz ermöglicht.