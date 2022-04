Wer hinter dem Cyberangriff auf den Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB steckt und wie die Kriminellen in das Netzwerk des Konzerns eindringen konnte, dazu hat die Kriminalpolizei in Ludwigshafen Ermittlungen aufgenommen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, stehen die Ermittlungen am Anfang. Konkrete Hinweise zu Tätern und Tatumständen gebe es derzeit noch nicht. Die Kripo stehe mit dem Unternehmen KSB in direktem Austausch. Dort sind nach Firmenangaben rund 100 eigene IT-Experten gemeinsam mit weltweit agierenden Dienstleistern dabei, alle Systeme auf Spuren der Cyberattacke zu überprüfen. Die Hacker seien vermutlich bereits Anfang Februar in die IT eingedrungen, entdeckt wurde der Angriff Anfang April. Um zu verhindern, dass beispielsweise Daten für eine Erpressung verschlüsselt werden, wurden vergangene Woche alle Server vom Netz genommen. Die Folge: Über Ostern ruhte nahezu weltweit die Produktion des Konzerns. Der wirtschaftliche Schaden für KSB ist enorm, wie Vorstandssprecher Stephan Timmermann im RHEINPFALZ-Interview erläuterte.