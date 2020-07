Christian Usselmann, Mitarbeiter bei KSB in Frankenthal, hat den schulischen Teil seiner Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft II Ludwigshafen im Mai als Bester seines Jahrgangs abgeschlossen. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. In seinem Abschlusszeugnis erreichte er einen Durchschnitt von 1,0. Im laufenden Monat schloss der 23-Jährige nun auch seine Ausbildung bei KSB mit „sehr guten Leistungen“ ab und arbeitet nun in der Pumpenfertigung des Werks Frankenthal. „Wir sind sehr stolz auf diese großartige Leistung unseres ehemaligen Auszubildenden“, zitiert das Unternehmen dazu seinen Ausbildungsleiter Rüdiger Köpp. „Diese Leistung ist auch ein Beweis für unser hervorragendes Ausbildungskonzept.“