Sauberes Wasser für Ruanda: Bei diesem Ziel unterstützt der Frankenthaler Pumpenhersteller das soziale Unternehmen Water Access Rwanda für zwei Jahre mit 10.000 Euro. Für Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung, ist das Projekt laut Pressemitteilung ein weltweites Vorbild für die nachhaltige und technologiegestützte Erzeugung von sauberem Wasser in Afrika. Für KSB besuchte Varghese Lonappan, Geschäftsführer von KSB Kenia und zuständig für das Geschäft in Ostafrika, zusammen mit Bernard Ingabire, Vertriebsleiter bei KSB Ruanda, am 21. Dezember die Hilfsorganisation. Dort informierten sie sich über das Wasserversorgungsprojekt, das Water Access Rwanda in Kooperation mit der Organisation Inuma umsetzt. Ziel ist es, dass Experten die Bevölkerung vor Ort mit Know-how unterstützen, um die Menschen zu befähigen, selbst für ihre Versorgung mit sauberem Wasser zu sorgen.