Der vorderpfälzische Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (SPD) reagiert auf die Kritik des Bauern- und Winzerverbands (BWV) Rheinland-Pfalz Süd am aktuellen Agrarpaket der Bundesregierung. Das Paket entlaste bäuerliche Betriebe und stärke die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft, so der Abgeordnete. Es stärke die Landwirte gegenüber dem Lebensmittelhandel, entlaste sie bei Ernteausfällen steuerlich und führe zur besseren Einhaltung von sozial- und umweltrechtlichen Standards. „Die neuen Regelungen werden zügig positive Wirkung in der Landwirtschaft zeigen, gerade auch bei uns in der Vorderpfalz“, zeigt sich Schreider überzeugt.

BWV-Präsident Eberhard Hartelt hatte die Agrarpolitik bei einer Bilanzpressekonferenz des Verbands in Bobenheim am Berg am Dienstag als „Missernte“ bezeichnet und kritisiert, dass die Regierung des Bauern nach deren Protesten zu Jahresbeginn zu wenig entgegengekommen sei.