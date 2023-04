Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

WAS BÜRGER ÄRGERT: Als Kunde des Netto-Einkaufsmarkts an der Stadtklinik hat Matthias Wolf den Eindruck, dass es mit den Vorschriften der Corona-Bekämpfungsverordnung nicht so genau genommen werde. Der Discounter sieht jedoch keinen Handlungsbedarf. Von der Stadt sind bisher keine Verstöße festgestellt worden.

„In diesem Markt kümmert sich niemand um die Hygiene“, ärgert sich der Frankenthaler Matthias Wolf. Kunden gingen ohne Einkaufswagen in die Filiale und hätten den