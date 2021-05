Die Trillerpfeife ist weggepackt – GPS, Pulsuhr und Handyapp sind dafür umso angesagter. Auch Fußball-Lehrer Kristjan Glibo erlebt in diesen ungewohnten Wochen eine nahezu völlig veränderte Arbeitswelt. „Die Priorität ist: fit halten“, formuliert es der Coach von Oberligist Wormatia Worms. Dabei schwitzen die Kicker ganz schön. Und doch spüren sie am eigenen Körper, dass der Ball gerade nicht rollt.

„Das Handy rappelt täglich um die 40-mal“, macht der Ex-Profi seinen aktuellen Alltag klar. Wenn sich das Smartphone meldet, ist mal wieder eine Fitness-Meldung eines Kickers eingegangen – und Glibo vervollständigt seine Analyse-Tabelle. „Die Spieler haben ein Lauf- und Kräftigungsprogramm erhalten. Die Läufe werden über die Runtastic-App und eine Pulsuhr aufgezeichnet, die Daten danach in die Whatsapp-Gruppe gestellt und das Ganze dann von mir bewertet“, gibt der Übungsleiter einen Einblick in das derzeitige Prozedere. Und er schiebt gleich ein Lob hinterher: „Wir wollen ein gewisses Niveau halten und sind im ständigen Kontakt. Die Jungs ziehen voll mit und halten sich an den Trainingsplan.“

Das dürfte auch daran liegen, dass sich Glibo um Kreativität bemüht: „Du musst es abwechslungsreich gestalten“, betont er. Und ein bisschen Wettbewerbscharakter einbauen. So wartet neben diversen Bergwertungen auf selbstgesuchten Hügeln immer mal wieder eine „Challenge“, eine Herausforderung, auf die Kicker, verrät der Coach: „Zum Beispiel ein 30-Minuten-Lauf nach dem Motto: Wer schafft die meisten Meter?“ Zur Belohnung gibt’s eine „Kleinigkeit für den Sieger“. Kleine Geschenke erhalten bisweilen eben nicht nur die Freundschaft, sondern auch die Laune des kickenden Personals ...

Kapitän Eric Lickert: Der Biorhythmus zickt deutlich

„Was die Trainer für uns vorbereitet haben, ist schon hart am Limit“, lässt Kapitän Eric Lickert allerdings keinen Zweifel daran aufkommen, dass es zumindest konditionell volle Pulle durch die Corona-Krise geht. Von einer „dritten Vorbereitung“ ist da bisweilen schnell die Rede. Auch für das Gesamtkunstwerk Oberliga-Kicker sei die Zäsur eine einschneidende, der Biorhythmus zicke schon mal deutlich rum: „Nach vielen Jahren Fußballerfahrung ist man einfach so gepolt, dass man im Frühjahr spielen will.“

Das ist nun aber mal in diesem Frühjahr so bald nicht möglich – und im Frühsommer vielleicht auch nicht. „Das Ganze hat eine Entwicklung angenommen, deren Ausmaß wir gar nicht abschätzen können. Im Optimalfall wird die Runde noch zu Ende gespielt. Allerdings stellen sich hier so viele Fragen, die man zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten kann“, erläutert Trainer Kristjan Glibo. „Wir müssen den Verlauf einfach abwarten, sind auf die Expertise der Fachleute angewiesen. Ich will mir deshalb keine Einschätzung anmaßen. Letzten Endes muss der gesunde Menschenverstand entscheiden, was richtig und was falsch ist“, verdeutlicht der Übungsleiter, dass ein vorzeitiges Drängen auf einen schnellen Wiederbeginn völlig fehl am Platze wäre. „Auch wenn ich merke, dass mir der Fußball fehlt.“ Selbst wenn ein Neustart nahe wäre, blieben Fragen: „Was etwa ist, wenn ein Team einen Infizierten in seinen Reihen hat?“

Glibo in der Rolle des Ersatzvaters für die Spieler

Fragen fernab des Rasenvierecks, die ihm regelmäßig auch seine – im Ligavergleich durchschnittlich drittjüngsten – Kicker stellten: „Die kommen mit allem Möglichen auf mich zu. Ich habe ja auch eine Fürsorgepflicht“, wähnt sich Glibo neben seinen beiden sieben und elf Jahren alten Töchtern auch noch an anderer Stelle in einer Art Vaterrolle. Und weil man da selbst mal Rat und Austausch braucht, glüht öfter auch der Draht zu den Trainerkollegen. „Man tauscht sich aus und recherchiert auch mal“, meint Glibo. Und trotzdem: „An erster Stelle steht jetzt die Gesundheit. Und wir müssen uns alle an die Regeln halten, um hoffentlich bald wieder in die Normalität zurückzufinden.“

Wie die aussehen könnte, darüber sinniert auch der Vereinsvorstand faktisch in Dauerschleife: „Die aktuelle Situation ist eine der größten Herausforderungen an unsere ganze Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Unser geliebter Fußball ist da sicherlich nur ein kleiner Teil des großen Ganzen“, konstatiert Wormatia-Chef Jochen Schneider. Eine akute Existenznot für den Klub sieht er zumindest im April noch nicht, zumal man Kurzarbeit beantragt habe.

Vorstand hofft auf Entgegenkommen von Dauerkarteninhabern und Sponsoren

Denn obwohl der VfR in Liga vier zu den Vereinen mit den meisten Fans zählt, macht der Erlös aus dem Einzelverkauf weit unter zehn Prozent der Einnahmen aus dem Gesamt-Ticketing aus. „Der meiste Umsatz in diesem Bereich kommt aus Dauerkarten oder den Sponsoring-Paketen“, sagt Schneider. Er hofft natürlich auf ein Entgegenkommen von Dauerkarteninhabern und Sponsoren, wenn sich die Sache doch länger hinziehen sollte. „Alles in allem ist für uns die Krise bis Mai noch zu handhaben“, schätzt der Vereinsvorsitzende. Gleichzeitig macht er sich aber auch mittelfristig große Sorgen, dass bei einigen Unternehmen das Sponsoring demnächst auf Platz eins der Streichliste steht könnte.

Kurzfristig aber setzt die Wormatia derweil darauf, selbst andere zu unterstützen. „Seit März stehen Spieler und Mitarbeiter des VfR Wormatia als Alltags-Helfer bereit. Getreu dem Motto ,Wormatia hilft’ möchte der Verein alle, die Hilfe bei Besorgungen des täglichen Lebens benötigen, unterstützen“, erklärt der Vorstand. Wer Hilfe braucht, kann sich von Montag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr an den VfR Wormatia wenden. Erreichbar sind die Helfer telefonisch unter 06241 20200 sowie per E-Mail an geschaeftsstelle@wormatia.de.