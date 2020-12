An den zwei Sonntagen nach Weihnachten (27. Dezember und 3. Januar) bietet die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit einen Krippenweg an. Die Kirchen der Pfarrei (außer St. Thomas Morus in Flomersheim) sind an beiden Tagen (Heilig Kreuz Mörsch nur am 3. Januar) von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Den Gemeindemitgliedern, die nicht zu den Gottesdiensten kommen wollen, wird die Möglichkeit gegeben, in weihnachtlicher Atmosphäre – aber mit dem nötigen Abstand – die Krippe anzuschauen und im stillen Gebet zu verweilen. Jeweils zur halben Stunde wird in jeder Kirche eine andere Weihnachtsgeschichte vorgelesen.

Für St. Cyriakus Eppstein gelten zusätzliche Öffnungszeiten: 26. Dezember (10 bis 11.30 Uhr), 28. Dezember (17 bis 18.30 Uhr), 29. Dezember (10 bis 11.30 Uhr), 30. Dezember (10 bis 11.30 Uhr), 2. Januar (10 bis 11.30 Uhr) und 6. Januar (10 bis 11.30 Uhr).