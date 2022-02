In einem Frankenthaler Industriegebiet hat die Kriminalpolizei Worms am Donnerstagabend eine größere Drogenlieferung abgefangen und zwei Tatverdächtige verhaftet. Von einem Coup, der den Ermittlern gelungen ist, sprechen Staatsanwaltschaft Mainz und Kripo in einer gemeinsamen Presseerklärung. Vor den Augen der Fahnder seien aus den Füllklappen eines Tanklasters mehrere große Taschen ausgeladen und an den 33-jährigen Hauptverdächtigen albanischer Abstammung übergeben worden. Die Polizei stellte laut Pressemitteilung 80 Kilogramm Marihuanapollen, 15 Kilogramm Haschisch sowie etwa 17.000 Euro Bargeld sicher. Die Drogen sollen einen Straßenverkaufswert von rund 800.000 Euro haben.

Der Fahrer des Tankwagens, ein 47-jähriger Pole, sei direkt am Übergabeort festgenommen worden. Der zweite Tatverdächtige sei zunächst geflüchtet. Er wurde mithilfe von Spezialeinheiten und einem Polizeihubschrauber gefasst. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Ein 49-jähriger Mittäter albanischer Herkunft, der bereits Anfang Januar 2022 mit fünf Kilogramm Marihuana in Worms festgenommen wurde, sitzt laut Polizei bereits in Untersuchungshaft. Auf die Übergabe in Frankenthal war die Kripo im Zuge ihrer Ermittlungen gegen mehrere Bandenmitglieder aus dem Bereich Worms, Mannheim und Pforzheim aufmerksam geworden, die unter dem Verdacht stehen, in nicht geringer Menge mit Betäubungsmitteln zu handeln.