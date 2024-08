Schock für Familie Messenbrink in der Nelkenstraße: Unbekannte haben Mitte August ihren abgestellten Mercedes angezündet. Das 16 Jahre alte Auto ist nicht mehr fahrtüchtig. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Der Besitzer hat sich Anfang der Woche bei der RHEINPFALZ gemeldet, der Vorfall hatte sich bereits am späten Abend des 16. August ereignet. „Nachbarskinder hatten mich gegen 22 Uhr informiert, dass mein Wagen in Flammen steht“, berichtet Reiner Messenbrink. Er war als einziges Auto in der Sackgasse in dem als ruhig bekannten Heßheimer Viertel geparkt. „Ich konnte nur noch zuschauen, wie die Vorderfront abbrennt.“

Auf Anfrage haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag bestätigt, dass sie in dem Fall ermitteln. Ein Brandermittler und ein Gutachter hätten das Fahrzeug untersucht und seien zu dem Schluss gekommen, dass eine Brandstiftung ursächlich gewesen war für den Ausbruch der Flammen. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Opfer der „polnischen Variante“

Das entspricht in etwa dem Restwert des 16 Jahre alten Mercedes C 180. „Er war in einem Top-Zustand“, trauert Messenbrink dem Gefährt nach. „Der Verlust des ideellen Wertes wiegt viel schwerer.“ Nach seinem Eindruck ist er zufälliges Opfer der „polnischen Variante“ geworden. Dabei wird ein Grillanzünder auf einem Reifen abgelegt und angezündet.

Dass sich der Brand nicht weiter ausgebreitet hat, dass er nicht auf die Vegetation übergegriffen hat, ist wohl dem Zufall und der raschen Entdeckung zu verdanken. Weitere Fahrzeuge standen zu diesem Zeitpunkt nicht in der Schleife in der Nelkenstraße. „Normalerweise stellen wir das Auto direkt vor der Haustür ab. Nicht auszudenken, wenn die Flammen auch aufs Haus übergegriffen hätten“, sagt Messenbrink.

Zeugenhinweise

Wer am späten Abend des 16. August verdächtige Beobachtungen in der Nelkenstraße gemacht hat, kann diese der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de melden.