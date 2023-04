In Frankenthal wächst bei Bürgern das Gefühl der Unsicherheit. Zu dieser Einschätzung kommen die Freien Wähler (FWG). Sie fordern deshalb, genauer hinzuschauen und präventiv tätig zu werden. Ein 18-Jähriger sticht einem 45 Jahre alten Mann Ende März am Hauptbahnhof mit einem Brieföffner in den Rücken. Wenige Tage später wird einem Fußgänger in der Eisenbahnstraße vom Insassen eines Autos nachts mit einem Schlaggegenstand der Arm gebrochen. Bei einem Überfall auf einen Supermarkt bedrohen die Täter die Kassiererin und zwei Kunden mit einer Pistole. Diese und weitere Polizeimeldungen der jüngsten Zeit nimmt die FWG zum Anlass, im Stadtrat am Mittwoch, 26. April, 17.30 Uhr, im Congress-Forum nachzufragen, wie die Verwaltung das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung verbessern will und ob die derzeitige Personalausstattung für Ordnungsdienst und Prävention ausreichend sei.

Gewisse Bereiche der Innenstadt würden bereits gemieden, „in den Abendstunden bewegen sich viele ungern zu Fuß oder per Fahrrad im öffentlichen Raum“, sagt Fraktionsvorsitzende Tanja Mester. Sie fordert deshalb unter anderem eine detaillierte Aufstellung der polizeilichen Kriminalstatistik seit 2018 sowie eine Übersicht über die Einsätze des Ordnungsamts. Mesters Auffassung: „Der Zusammenhang von Alltagskriminalität und Ordnungsstörungen sowie das Unsicherheitsgefühl in Frankenthal wird bislang nicht ausreichend diskutiert und mit adäquaten und konkreten Strafverfolgungs- und Präventionsmaßnahmen umgesetzt.“