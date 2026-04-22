Einmal im Jahr veröffentlicht die Frankenthaler Polizei ihre Kriminalstatistik. Welche Zahlen aufhorchen lassen und wo die Beamten nachbessern wollen.

Die Polizeiinspektion (PI) Frankenthal hat die Kriminalstatistik (PKS) des Jahres 2025 vorgestellt. Darin erfasst sind alle im Laufe des vergangenen Jahres bekannt gewordenen Straftaten und ermittelte Tatverdächtige. Die Statistik sagt etwas darüber aus, welche Art von Straftaten angezeigt wurden oder der Polizei bekannt geworden sind.

Die Zahlen beziehen sich auf den Zuständigkeitsbereich der Frankenthaler Polizei inklusive der Polizeiwache Maxdorf. Das sind neben der Stadt Frankenthal die Verbandsgemeinden Maxdorf und Lambsheim-Heßheim sowie die Gemeinde Bobenheim-Roxheim.

Straftaten unter Zehnjahresschnitt

Im Vorjahr waren es 5084 registrierte Straftaten, was eine Steigerung um 1,8 Prozent gegenüber 2024 bedeutet (4965). Ein Wert, der schon mal höher war: 2022 waren es 5221 Straftaten, 2023 aufgrund einer aufgedeckten Betrugsserie sogar 6385 Fälle. Andreas Frank, stellvertretender Leiter der PI Frankenthal, ordnet die Werte im Gespräch mit der RHEINPFALZ ein. „Die Anzahl der Straftaten in Frankenthal ist stabil, mit gewissen Schwankungen.“ Der Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegt bei 5418 Fällen.

Die Wahrscheinlichkeit, in Frankenthal Opfer einer Straftat zu werden, liegt laut PKS bei 5777 Fällen pro 100.000 Einwohner. Damit befindet sich die kreisfreie Stadt unter dem Durchschnitt des gesamten Polizeipräsidiums Rheinpfalz (6163), zu dem auch die Polizeidirektion Ludwigshafen (7036) gehört.

Nur eine „Straftat gegen das Leben“

Den größten Anstieg gab es bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten (705): 16,3 Prozent mehr als 2024. Das liegt laut Frank an der mutmaßlichen Fälschung von Papieren zum Befördern von Gefahrgut auf der Straße, nachdem es im Bereich der Chemieindustrie Prüfungen gegeben hat.

Positiv ist der Rückgang bei Straftaten gegen das Leben. Darunter fallen Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung. Nur eine solche Straftat wurde 2025 im Dienstbereich registriert. 2024 waren es noch drei Delikte, für Frankenthaler Verhältnisse war das jedoch ein Ausreißer nach oben. Der Mittelwert liegt derzeit bei einer derartigen Tat pro Jahr.

90 Prozent der Vergewaltiger aus Umfeld der Opfer

Einen Rückgang um neun Prozent erfasste die Polizei bei Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Die Anzahl angezeigter Fälle sank von 121 auf 110. Dazu zählen unter anderem Vergewaltigung, sexuelle Nötigung oder auch sexueller Missbrauch von Kindern. 16-mal musste die Polizei im vergangenen Jahr wegen Vergewaltigungsdelikten ermitteln. „90 Prozent der Täter sind aus dem sozialen Umfeld der Opfer“, ordnet Andreas Frank ein. Im öffentlichen Raum spielten sich solche Taten selten ab. Dafür spricht die Aufklärungsquote in dieser Gruppe: 87,5 Prozent.

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Die Aufklärungsquote aller Taten liegt bei nur 56,9 Prozent, niedriger als der landesweite Schnitt (64,8 Prozent). Der Wert ist laut Andreas Frank „in Ordnung“, könne aber besser sein. Im Fünfjahresvergleich ist es der schlechteste Wert für die Inspektion. „Da geht mehr“, sagt Frank. Er führt die gesunkene Aufklärungsquote auch auf eine „Verschiebung der Straftaten“ zurück.

Cannabislegalisierung macht sich bemerkbar

Delikte mit hoher Aufklärungsquote seien weniger geworden, darunter die Gruppen „Sonstige Straftatbestände“ (unter anderem Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung) sowie die Gruppe „Strafrechtliche Nebengesetze“. Zu Letztgenannter zählen Rauschgiftdelikte. Die Cannabislegalisierung hat diese Statistik absacken lassen, bestätigt Andreas Frank. Nur noch 322 Fälle wurden hier registriert, 20 Prozent weniger als 2024. Der Fünfjahresschnitt liegt bei 418. Rauschgift sei in Frankenthal ohnehin kein großes Thema. Der Großteil der erfassten Delikte lasse sich der JVA Frankenthal zuordnen, nicht dem öffentlichen Raum.

Währenddessen erfasst die Polizei immer mehr Eigentumskriminalität – Verbrechen mit niedriger Aufklärungsquote. Dazu zählen alle Arten von Diebstählen, die oft in Abwesenheit von Zeugen ablaufen. Zwar gebe es weniger Fahrraddiebstähle, dafür wurden mehr Diebstähle aus parkenden Autos verzeichnet. 1776 Fälle von Eigentumskriminalität registrierte die PI – ein Höchstwert innerhalb der vergangenen fünf Jahre. 2025 waren das 35 Prozent aller Straftaten im Zuständigkeitsbereich. Landesweit sind es nur 26 Prozent.

14-Jähriger begeht 50 Straftaten

Einer, der solche Verbrechen begangen haben soll, ist der 14-Jährige, der unter anderem im Metznerpark andere Jugendliche ausgeraubt und ein gestohlenes Fahrzeug in Brand gesetzt haben soll. Laut Frank werden dem Jugendlichen mehr als 50 Straftaten zugeordnet. Zur Debatte um die Sicherheit im Metznerpark sagt der Polizist: „Der Park ist kein Hotspot des Verbrechens.“

Ein Thema sei der Anstieg der Jugendkriminalität. In der Altersgruppe der Kinder bis 14 Jahren gab es einen Anstieg um 36 Prozent: von 101 Tatverdächtigen 2024 auf 138 Tatverdächtige 2025. Überwiegend seien das Ladendiebstähle oder Sachbeschädigung. In der Gruppe der 14- bis 18-Jährigen beträgt der Anstieg lediglich zwei Prozent. Hier waren es 194 Tatverdächtige. Die Polizei will die Zusammenarbeit mit Institutionen wie dem Jugendamt weiter ausbauen und überlegen, wie diesem Trend entgegengewirkt werden kann.

Ob Flüchtlinge vermehrt Verbrechen begehen, werde nicht erfasst. Aus der Erfahrung heraus sagt Andreas Frank: „Das ist kein Schwerpunkt in Frankenthal.“ Erfasst werde aber die Staatsangehörigkeit. Zwar liege der Ausländeranteil an den Straftaten bei 39,8 Prozent. Dies hänge aber nicht mit der Nationalität der Menschen zusammen, sondern mit deren sozialem Umfeld, betont Frank.