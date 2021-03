Was herauskommt, wenn sich eine Lehrerin und ein Toxikologe zusammentun, erleben Besucher des Krimifestivals Kurpfalz. Die Lesungen sind live, allerdings nur im Internet abrufbar. Autorin Lilo Beil und Pianist Eric Fabian streamen ihren Auftritt am Donnerstag, 18. März, aus dem Congress-Forum Frankenthal.

Die digitale Ausgabe des Krimifestivals Kurpfalz ist damit nach der Eröffnung mit Palzki-Schöpfer Harald Schneider und Regionalkrimi-Autorin Claudia Schmid vor einer Woche, die auf knapp 10.000 Aufrufe kam, zum zweiten Mal zu Gast in Frankenthal. „Letzte Rosen“ heißt der aktuelle zehnte und vorerst letzte Band von Lilo Beils Reihe um Kommissar Friedrich Gontard. Ein Brief aus England wirft die Urlaubspläne des pensionierten Kripochefs und seiner Frau Anna über den Haufen. Auf Einladung einer Studienfreundin Annas reisen beide statt wie geplant nach Frankreich ins englische Kent. Dort wartet eine Leiche auf das Paar. Bei den Ermittlungen stößt Gontard auch auf ein Geheimnis aus der Vergangenheit seiner Frau. Musikalisch begleitet wird Beils Lesung von Eric Fabian aus Speyer. Der Pianist arbeitet hauptberuflich als Toxikologe und lehrt an der Technischen Universität Kaiserslautern. Er berät die Krimiautorin auch in toxikologischen Fragen.

Pfarrerstochter aus der Südpfalz

Lilo Beil ist 1947 als Pfarrerstochter im südpfälzischen Klingenmünster geboren. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in Dielkirchen bei Rockenhausen und Winden bei Landau. Ab 1966 studierte sie in Heidelberg Romanistik und Anglistik. Sie unterrichtete von 1972 bis Januar 2008 an der Martin-Luther-Schule in Rimbach die Fächer Englisch und Französisch. Die englische Literatur spielt in Beils Leben, wie auch in „Letzte Rosen“, eine große Rolle. Die Mutter dreier erwachsener Töchter und Oma von drei Enkelkindern lebt mit ihrem Mann im vorderen Odenwald. Lilo Beil ist Mitglied im Literarischen Vereins der Pfalz und im Syndikat, einem Verein zur Förderung deutschsprachiger Kriminalliteratur, in dem rund 750 deutschsprachige Krimiautoren organisiert sind. Gewidmet ist „Letzte Rosen“ einem Bekannten Beils, der den Holocaust überlebt hat und nach England emigriert ist. Die Autorin verarbeitet in ihren Büchern häufig Episoden aus ihrer eigenen Biografie. Und wer den Kommissar und die Autorin gut kennt, stellt ebenso gewisse Parallelen zwischen beider Persönlichkeiten fest. Allen voran: die Tierliebe.

Termin

Livestream-Lesung mit Lilo Beil am Donnerstag, 18. März, 19.30 Uhr, abrufbar über den Youtubekanal und die Facebookseite des Congress-Forums Frankenthal.

Mehr über die Autorin unter www.lilobeil.de.